San Martín y un cierre de pretemporada para todos los gustos

En el primero, el entrenador nuevamente sacó a relucir su tradicional 4-4-2, pero esta vez con el ingreso del extremo derecho Matías Pardo, uno de los más desequilibrantes en el ataque “santo”. El ex Patronato, encaró por la banda derecha y logró varios centros con dirección a gol, que no pudo capturar Matías Quiroga. El centrodelantero, de casi dos metros de altura, se elevó en el aire y generó la primera clara del partido, pero cabeceó a las manos de Juan Mendonca. “Puedo hacerlo mejor, eso iré mejorando con los entrenamientos. Lo importante es llegar bien a el debut con Estudiantes de Río Cuarto. El técnico me pide que juegue por afuera y se la tire a Matías”, explicó “Cachín” Pardo. Por su parte, los otros destacados fueron Claudio Pombo y Brian Andrada. Este último se retiró lesionado sobre el final con un golpe en el tobillo.