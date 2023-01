Boluarte pidió perdón y solicitó una tregua a los peruanos

Todo estalló después de que el ex presidente Pedro Castillo intentara disolver el congreso peruano. El poder Legislativo tenía mayoría de la derecha opositora a Castillo. Ante ese intento, el ahora ex presidente fue destituido y asumió la vicepresidenta Boluarte. Desde aquel 7 de diciembre no cesan las movilizaciones en defensa de Castillo con el pedido de convocar a nuevas elecciones.