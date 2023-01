Vacaciones 2023: la nueva tendencia de viajar sin pagar hospedaje

¿Cuánto cuesta irse de vacaciones en un motorhome?

En Argentina hay muchos lugares donde se puede acampar y pasar la noche. Esta es una situación que favorece la modalidad de viaje en motorhome porque las personas cuentan con la libertad de frenar en cualquier lado. Dependiendo del tamaño y la capacidad del vehículo, los precios van desde U$S 90 diarios a los U$S 150 por 14 días de alquiler. Entre 15 a 21 días, se alquilan de U$S 80 a U$S 140 diarios y -para los que quieren hacer un viaje largo superando los 22 días de alquiler- los valores van de U$S 70 a U$S 130.