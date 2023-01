Panorama internacional: “Europa es nuestro hogar común”

Ucrania, desde el comienzo de la guerra de invasión rusa ha sumado países que la colaboran. Son más de 30, según el prestigioso instituto alemán Kiel para la Economía Mundial. Inmensas cantidades de material bélico, principalmente desde los EEUU. No obstante, el presidente ucraniano brega por más aportes y en los últimos días clama por tanques alemanes, tema no resuelto en la propia Alemania, aún. La mayor parte de los proveedores provienen de países de la OTAN. Una ironía con vocación de futuro para Ucrania, tal vez. Siendo ello así, no interviniendo militarmente las fuerzas de la OTAN porque Ucrania invadida guerreramente no es miembro, estamos indudablemente frente a un sistema de “guerra por procuración”. Las potencias involucradas porque envían armamento no hacen la guerra sino por la procuración de su estructura de medios bélicos que arman el brazo de Ucrania. En suma: Rusia, (insistimos, la de Putin) está en guerra con Ucrania y con casi los más de 30 países que apoyan al país invadido.