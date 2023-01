Adrián Suar: “Estoy acostumbrado a pilotear tormentas”

Por último, Suar se mostró confiado en poder revertir la situación actual y que el canal del solcito pueda mejorar sus resultados. “Estoy acostumbrado a pilotear tormentas. En estos 20 y pico de años que estoy, me ha ido muy bien y me ha ido muy mal. Y cuando me ha ido muy bien, siempre mantuve un perfil bajo, nunca ni el mejor en las buenas, ni el peor en las malas. Creo mucho en mi equipo y creo mucho en el canal”, finalizó.