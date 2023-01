Un film rebotando en la cabeza

En la primera parte, el poema titulado “Te felicitan, pero no te explican”, dice (o inquiere): ¿Mirar adelante no es en verdad / mirar al pasado? Hay una constante suerte de cuestionamiento que no se basa en complejizar el aparato poético, sino en expresar una incertidumbre incómoda pero también necesaria: “en el pasado, el tiempo siempre sobra”, dice en el texto que abre el libro. Pero no es este un compendio de remembranzas ni tampoco una consignación de lo evanescente, sino una voz en off (la voz de Priscilla Hill no se yergue como un yo en urgencia de ensimismamiento, sino como una voz en off que viene de un no lugar, tan certera como dubitativa) que intenta acondicionar el texto para que mantenga una línea veloz, mientras marca las pautas de un recorrido psicológicamente realista, no con fines evocativos: ”Estás como querés. Muerto. Y te respeto.”