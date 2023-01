Cruces por el El Cadillal: "El kirchnerismo tucumano es más inútil que un espejo retrovisor en un boeing 747"

Por último, dijo: "El fracaso de la gestión está, por un lado, en la lucha de los oportunistas que subieron al Frente de Todos para saquear la provincia y el país; y por el otro, en la alianza que construyeron para ganar las elecciones cuando todos sabíamos que eso era una colcha de retazos entre comunistas, maoístas, montoneros y seudos justicialistas, que con soberbia aseguran que todo lo malo que le ocurre al país viene de los otros no de ellos, aunque llevan 20 años sin hacer nada o hacer todo mal. No sería extraño que en esta política de vendehumos que ejerce Jaldo, se anuncie que se van a construir puentes, incluso donde no hay ríos".