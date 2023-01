Juntos por el Cambio cuestionó los anuncios de Massa, por una recompra de deuda externa

Sin embargo, el presidente del Interbloque de Senadores de Juntos por el Cambio, el radical Alfredo Cornejo, dijo en Twitter: “El anuncio de Massa no son ‘buenas noticias’, son manotazos de ahogado de un gobierno que no logra controlar la devaluación. Como no pueden generar crecimiento genuino ni ofrecer expectativas para los inversores recurren a estas artimañas financieras. Todo es parte del relato”.