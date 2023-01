Roberto Sánchez solicitó informes a la Nación por las fisuras en el dique Celestino Gelsi

“Tucumán necesita cambios de fondo. Lo que está sucediendo con el dique Celestino Gelsi es lo que se replica a lo largo y ancho de una provincia donde no hay plan de infraestructura desde el retorno de la democracia. Faltan rutas como la 329, los caminos están destruidos, no hay agua potable y hay escuelas y comisarías que se caen a pedazos. No necesitamos dirigentes que se enojen cuando reciben críticas y ataquen a los opositores que las difunden. Necesitamos funcionarios que se hagan cargo de gestionar pensando en la gente y no en las elecciones”.