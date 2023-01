Adiós a Gina Lollobrigida, ícono de la era de oro del cine

No dejó la industria; la industria la fue dejando, relegándola a papeles que no le permitían lucirse en pantalla, mientras los años pasaban. En los 70 se volcó al otro lado del lente: si bien no avanzó en sus estudios de pintura, fue reconocida como una interesante y sensible fotógrafa, al punto que en 1992 fue elegida para exponer en la Expo de Sevilla. También llegó a la pantalla chica como invitada a distintas series, como “Falcon Crest” y el teatro (se la elogió por “La rosa tatuada”, de Tennessee Williams). Se despidió del cine en 1995, cuando hizo “Las cien y una noches”, de la directora francesa Agnès Varda.