"El Hotel de los Famosos 2": Rocío Marengo reveló su estrategia para no quedar nominada

Una de las participantes que promete sorprender es Rocío Marengo. La ex pareja de Eduardo Fort contó detalles de su juego para no quedar nominada. Durante una charla con Delfina Gérez Bosco y Marian Farjat afirmó que nunca iba a nominar a las mujeres. "Por más que tenga un problema con una chica no la voy a nominar, porque los varones, posta, ¡que vayan ellos a competir!, no nos matemos nosotras", dijo, reprodujo el sitio Teleshow.