Guzmán, sobre Massa: “Ha mostrado capacidad política para llevar a cabo aquello que dice”

Acuerdo con el FMI y críticas del kirchnerismo

Por otra parte, Guzmán le respondió a quienes dentro del oficialismo lo acusan de haber mentido en relación al avance de las negociaciones con el organismo de crédito. “Di una entrevista hace poco y hubo ciertas reacciones realmente curiosas. Hay dos cuestiones que se marcaron en público. Una fue que se pensaba que no habría revisiones con el FMI. Se creía que luego de los U$S 45 mil millones que había tomado el Gobierno anterior, nos iban a decir ‘acá hay otros U$S 45 mil millones. Nos vemos en septiembre de 2026 para que empecés a pagar’. Además de ser apología de la ignorancia, es inverosímil que una figura como la vicepresidenta pueda creer algo así”, acusó Guzmán.