La parálisis de un país que necesita un polígrafo

El proceder de Cerruti no es ajeno a la tara que tiene el kirchnerismo en su conjunto de instalar, instalar e instalar, aunque muchas veces los argumentos no pasen un simple polígrafo (detector de mentiras). Si bien el procedimiento no es ajeno al tachín-tachín que hace cualquier grupo político, lo que sorprende del caso kirchnerista es que en general no se trata de convencer a los otros, sino que el propósito fundamental es el de darle libreto a la militancia propia, aunque los considerandos resulten exagerados, falaces o tengan que desdecir a algún otro anterior. Nadie puede pensar que porque equis cantidad de argentinos porcentualmente baja se ha dado el gusto de tomarse unas vacaciones, tal como se trata de instalar en las redes, el país está bien. Esa es una subestimación más.