“Argentina, 1985”: el festejo futbolero que abre un camino exitoso

“Me criaron para que nunca olvidara de dónde vengo y para recordar siempre quién me dio mi primera oportunidad. Estoy muy feliz de ver a Steven Spielberg. Cuando comencé mi carrera como actor infantil en ‘Indiana Jones y el Templo Maldito’ (foto derecha), me sentí muy afortunado de haber sido elegido. A medida que crecía, comencé a preguntarme si eso era todo, si solo era suerte. Durante tantos años, tuve miedo de no tener nada más que ofrecer. No importa lo que hiciera, nunca superaría lo que logré cuando era niño. Afortunadamente, más de 30 años después, dos muchachos volvieron a pensar en mí. Recordaron a ese niño y me dieron la oportunidad de intentarlo de nuevo”, sostuvo.