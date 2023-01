Elisa Carrió denuncia al Gobierno ante la OEA por el pedido de juicio a la Corte Suprema

La ex diputada argumentó que desde el Gobierno busca "una Corte Suprema de Justicia que se presente como adversaria, cuyos integrantes sean vistos como opositores al gobierno, desgastar sus figuras y la de la institución, para lograr que la Corte no falle sobre temas que el Gobierno Nacional no quiere, o bien que si lo hace, sus fallos sean leídos como parte de una conspiración contra el gobierno".