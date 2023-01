Atlético cayó sobre la hora en su primer amistoso

Cambios: 55' Ronald Quinteros por Angel Rodríguez (CV), 65' Mateo Coronel por Estigarribia, Renzo Tesuri por Sánchez y Guillermo Acosta por Pereyra (AT), Alejandro Ramírez por Da Silva (CV); 71' Matías Orihuela por Ibarrola, Bruno Bianchi por Capasso y Kevin Isa Luna por Naranjo (AT), 76' Osnar Noronha por Facundo Rodríguez (CV), 78' Álvaro Brandán por Lagos (AT),