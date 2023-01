La gramática de los Mundiales

Entonces la Scaloneta queda al mando de Lionel Andrés Messi que ha comenzado a habitar estas tres letras: Leo. Leo. Leo. El león. Lo repito una y otra vez. La lenta marcha triunfal de la selección no ha carecido de piedras y de agonías. También de premoniciones. Arabia Saudita, una caída y un agorero: Argentina pasará la fase y será campeón del mundo. Australia, México, Holanda, para quienes luego de dos derrotas somos su Alemania, luego Croacia y ahora Francia. Ojos planetarios contemplan absortos el duelo de titanes. Los unos y los otros buscando la tercera estrella bajo el cielo qatarí. Padre Nuestro…Los peregrinos de la fe colectiva elevan oraciones al cielo. Argentina no es el favorito. El titán Kylian Mbappé ya se puso el cuchillo entre los dientes y junto a Antoine Griezmann pretenden pasarnos por la guillotina. Son insaciables, pienso. Empieza el partido, el capitán Messi y su guardia pretoriana cantan a los gritos el himno nacional, el corazón en la mano. Acuden en tropel recuerdos del pasado. De otros mundiales con los que ya no están ¡Si hubiera sabido!, ¡si hubiera podido!, ¡si no hubiese hecho! Un espasmo de condicional pasado pasa volando como un ángel mustio. Nos ponemos la camiseta. Nos pintamos la cara. La patria es la infancia, decía Rainer María Rilke y tenía razón. Suena en estéreo Wos No me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar.