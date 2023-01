Conmoción en la TV Pública: el periodista Ariel Lima Feijoo murió sorpresivamente en la redacción del canal

Eran cerca de las 16 Hs. de ayer miércoles cuando el periodista se descompuso, sus compañeros creyeron que se había dormido pero al ver que no reaccionaba rápidamente solicitaron la presencia del personal médico del canal. Los profesionales de la salud de la emisora -luego se sumó el SAME- le practicaron las maniobras RCP durante 40 minutos, sin embargo no obtuvieron respuestas por parte del periodista.