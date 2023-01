Cuentas sin declarar en Estados Unidos: ya está en vigencia el acuerdo de intercambio de información

Según Ámbito.com, estudios contables y brokers que prefirieron no ser mencionados confirmaron muchos movimientos de los argentinos con cuentas en Estados Unidos. Las personas con montos de hasta u$s 150.000 son las que hacen movimientos a través de circuitos no formales, ya sea “cuevas”, financieras o cambistas, para traer los dólares al país con el pago de una comisión, o mediante el CCL. “Son las personas humanas poco interiorizadas, cuyos patrimonios no justifican hacer estructuras más sofisticadas”, contaron desde un estudio contable. Estos procesos de “repatriación” impactaron en la aceleración del dólar paralelo durante la última semana del año, según informó Economía.