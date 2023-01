Cómo hicimos el registro documental para la canción

Mariano García me contactó por Instagram y me preguntó si podía hacer un videoclip de una de sus canciones: ‘es una canción sobre Tucumán. Quisiera que hagas lo que se te dé la gana”, me escribió. Me gustó el tema, le propuse que usáramos imágenes del diario ‘El Orden’ y que grabáramos en la biblioteca de la Fundación Miguel Lillo donde están estas publicaciones. Antes de la pandemia, hojeando un ejemplar de 1929 encontré una imagen muy buena del estreno de Metrópolis en los cines de Tucumán que -sospecho- fue el disparador de este videoclip.