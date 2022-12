Por un Tucumán sin fuegos artificiales sonoros en 2023

No podemos hablar de las fiestas sin hacer referencia al uso (y a veces abuso) que se hace de la pirotecnia para celebrar la Navidad y la llegada del Año Nuevo. Es sabido que afecta a las personas, con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y con otras problemáticas de salud; a los animales, que no resisten los fuertes ruidos y al medio ambiente. Y aunque la concientización en Tucumán está ayudando (para Nochebuena las ventas no fueron las esperadas), todavía falta mucho por hacer. El pedido de las familias de personas con TEA es uno: un futuro sin cohetes sonoros.