La vida según LeBron

• No quiere pasar sus últimos años sin títulos. LeBron es un ganador nato. No solo porque ganó cuatro veces el MVP y cuatro anillos de la liga, sino porque puede decir que dio vuelta la única final que fue remontada después de un 1-3 en contra; por eso es entendible que no se sienta cómodo con esta actualidad de los Lakers (13° en la tabla de 15 equipos en el Oeste). “No quiero terminar mi carrera jugando a este nivel desde el punto de vista del equipo”, dijo tras el último partido que su equipo cayó ante Miami Heat.