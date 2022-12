Gran Hermano 2022: "Me pareció muy fuerte la forma en que me sacaron", dijo Juliana tras su expulsión

No obstante, Del Moro le recordó que había dicho que si entraba Daniela Cellis dudaba que volviera a estar con Thiago Medina. “Ahí me la mandé, claramente. No me voy a justificar porque me fui de boca. Y no debe haber sido el único comentario, también hubo otro que me veo y digo: ‘¡Ay Dios mío!’. Pero fueron todos comentarios de las cosas que yo había estado viendo todo este tiempo, no fue adrede. Y, de hecho, sentía que eran irrelevantes”, remarcó Juliana.