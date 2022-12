Desde comer uvas hasta vestir de blanco: por qué existen estos rituales en Año Nuevo

También se suele decir que "así como se empieza un año, se lo termina", entonces es importante procurar no comenzarlo solos, tristes, discutiendo y sin plata en los bolsillos (no importa la cantidad ni el valor del billete) porque si no así serán los próximos 365 días. Lo importante es reunirnos es torno a una mesa y celebrar estar vivos un año más.