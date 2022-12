Alberto Fernández: “En el Norte no se discute cómo ampliar los subtes, sino quién tiene agua”

Después se refirió a las denuncias realizadas desde la oposición contra los gobernadores que presuntamente incitaron al Presidente a desacatar el fallo de la Corte que lo obligó a restituirle los fondos quitados a la Ciudad. “Me han denunciado nada más que por incitar, por una candidata porteña y un candidato -afirmó Zamora-. No importa que me vengan a buscar yo no me voy a escapar a Uruguay como el único prófugo que tienen. Si tengo que ir preso por defender a Santiago del Estero, aquí estamos. Le pido al pueblo santiagueño que nos acompañen en esta lucha”, afirmó.