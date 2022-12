Diputados del Pro insisten con el juicio político al Presidente y quiren interpelar a Manzur y a Massa

“Dado que el ministro de Economía hasta el momento no ha cumplido la decisión judicial ni ha expresado su voluntad de hacerlo, existen sobrados y fundados motivos para citarlo a concurrir al recinto de esta Cámara a fin de que brinde informes verbales acerca de las razones que lo llevaron a no cumplir o no hacerlo en tiempo oportuno”, enfatizó Tonelli.