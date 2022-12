Cartas de lectores III: crisis institucional

Leer en los periódicos estos títulos: “La Nación recusa a los miembros de la corte y no acata el fallo”; “14 gobernadores apoyan al presidente”; “El gobernador Jaldo declara: ‘Basta de transferir fondos a los porteños’ “. Leer todas estas barbaridades e incongruencias de personas que manejan el país y la provincia nos tiene muy disgustados. Estos personajes sólo sirven para agraviar, menospreciar y crear más odio y divisiones entre hermanos. ¿Qué es esto de decir ¡porteños! con malevolencia, animosidad, resentimiento y mal talante, como si los 48 millones de argentinos tuviéramos “cabeza de termo”? ¿De qué habla este gobernador? ¿No sabe que en nuestra Constitución el Poder Judicial se compone de una Corte Suprema de Justicia de la Nación y su función es hacer justicia ante cualquier acto contrario a la Constitución? ¿Sabrá de leyes o se lleva de la ira y el encono de ciertos individuos que crearon la grieta entre provincias y que tanto les costó a nuestros héroes (San Martín, Belgrano, Güemes) defenderlas? ¿El gobernador Jaldo se lleva de lo que dice el Presidente? ¿No sabe que el Presidente lo único que hace es contradecirse y que a medida que pasa el tiempo sus incoherencias nos hacen pensar que algún pato se salió de la fila y no encuentra el camino? Estos gobernadores que defienden la democracia y viven en la autocracia, que hace más de 50 años están subidos a la calesita y no les importa defender lo indefendible, nos dan un mal ejemplo sobre el respeto a los tres poderes de nuestra Constitución. Señores gobernadores, soy tucumana y orgullosa de tener una Capital (CABA) pujante, bella y admirada por todos los que la visitan. Es el resultado de que ningún peronista pudo adueñarse y gobernarla durante años. Basta de decir tonteras, y mentiras para confundir. El fallo de la Corte Suprema es una verdad impecable: la Nación debe devolver el dinero que se le sacó arbitrariamente a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Arriba Argentina, a no permitir que nos confundan o nos mientan. Pronto se cambiará la historia; la comenzaron nuestros héroes de la Copa de fútbol; 2023 es el año del cambio.