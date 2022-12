¿Cómo llegó la pelota del último gol de Messi en la final a la Argentina?

Ignacio vive en Castelar, provincia de Buenos Aires, y se fue a Doha con su hermano a vivir el Mundial de Qatar 2022. “Cuando vi que la pelota cayó cerca nuestro y la agarró un francés, me acerqué para explicarle que tenía que devolvérsela a la Policía. Fueron segundos tensos porque él se estaba sacando fotos, pero finalmente me la dio. Ahí me la quedé y no la solté nunca más”, contó.