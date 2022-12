Legislatura: refacciones sin licitación por hasta $ 30 millones

La Legislatura no quiso estar ajena de las celebraciones que se llevaron a cabo por la obtención de la Copa del Mundo en el Mundial de Qatar de parte de la Selección masculina de fútbol. Para no quedar ajenos de los festejos y dado que no se llegó a formular un proyecto para celebrar la obtención del tercer título mundial, la iluminación del recinto fue modificada para formar una Bandera argentina.