Sánchez: “El Gobierno abre la puerta a la destrucción de la República”

“El oficialismo está construyendo un relato para justificar un accionar claramente arbitrario. No hay un ataque al gobierno, ni un fallo político, se trata de cumplir o no con la Constitución. Y la Corte Suprema es la que debe velar por el respeto a las leyes. Ya lo hizo antes con el reclamo de provincias de su mismo signo político durante la gestión presidencial de Cristina Fernández y ahora lo hace con el planteo de CABA. No es una lucha de facciones, es cumplir o no con la ley. Ese es el debate de fondo ante tanto discurso para la tribuna, precisó.