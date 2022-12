"El fallo es de imposible cumplimiento”, indican el Presidente y los gobernadores

“Con la medida cautelar aumentaría el monto de coparticipación y se eliminaría el monto de transferencias no automáticas. CABA pasaría a recibir $ 520.000 millones en concepto de coparticipación y perdería lo no automático”, puntualiza el economista Nadin Argañaraz, director del Iaraf. En la Casa Rosada dejaron trascender que la postura del oficialismo no significa no acatar la medida cautelar, pero sí poner en evidencia que la decisión de la Corte implicará un ajuste de las partidas presupuestarias que puede llegar a afectar a todas las provincias para reunir los $ 180.000 millones adicionales a CABA. De allí las quejas por la falta de federalismo porque los gobernadores entienden que podría bajar el nivel de inversión para obras públicas.