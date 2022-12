La canasta básica tucumana duplicó su valor en un año

Los datos fueron relevados por la Dirección de Estadística de la Provincia que constató que el mes pasado la variación de la CBA respecto de octubre fue de 4,37%, mientras que para la CBT fue de 5,84% (un índice que estuvo por encima de la inflación provincial del mes, que ha sido del 5,1%). De esta manera, para no ser considerado indigente, un adulto equivalente (varón adulto, entre 30 y 60 años, de actividad moderada) requirió en noviembre un ingreso mayor a $ 19.065,00 (CBA), mientras que para no caer en situación de pobreza necesitó $ 41.180,40 (CBT), señala el reporte elaborado por la repartición que encabeza el economista Raúl García. En el país, una familia compuesta por cuatro integrantes necesitó en noviembre ingresos por $ 145.948 para no ser considerada pobre y $ 64.012 para no caer debajo de la línea de indigencia, de acuerdo con el relevamiento difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La evolución mensual de ambas canastas se ubicó por debajo del índice general de inflación que el mes pasado avanzó un 4,9%.