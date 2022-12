Las últimas dos flojas campañas del citrus y del azúcar explican parte de la caída del empleo privado en Tucumán

“El período analizado resulta inusual en este tipo de mediciones. La finalidad es comparar el empleo privado pre y pospandemia. No obstante, aquellos datos no coinciden con los publicados por el Ministerio de Trabajo de la Nación en (el mismo lapso). La baja registrada para Tucumán alcanza un 3,28%, y no un 5,5% como se menciona en aquel informe”, señaló el funcionario provincial.