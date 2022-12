Libros para que los chicos disfruten en Navidad

“Anselmo Tobillolargo”, de Cristina Macjus (Sello Alfaguara, de la Editorial Penguin Random House) narra una historia “pequeña y enorme a la vez”, con la dulzura y el sentido del humor de Cristina Macjus. “No hay nada peor que un gigante enamorado. Sobre todo si vive cerca. Porque cuando llora de amor sus lágrimas forman lagunas enteras. O se pone a deshojar los molinos de viento, que para él son como margaritas. Me quiere, no me quiere, me quiere... Anselmo Tobillolargo se enamora de Pipita, un hada. Pero ella es muy inquieta, anda de acá para allá dejando rastros de brillantina y poemas enigmáticos a su paso. Los paisanos quieren ayudarlo y junto a los animales del monte hacen una fiesta”.