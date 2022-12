“El Lula que sale de la cárcel es infinitamente mejor que el Lula que entra a la cárcel”

- Ayer (por el lunes 5/12) la vicepresidenta dio una entrevista en Brasil, que fue una bomba. Ella habla de algo que me parece clarísimo y es que lo que están haciendo con ella es lo mismo que hicieron con Lula. Si ella, y no Alberto, hubiese salido candidata a la presidencia es factible que en aquella época ya la hubieran metido en la cárcel para que no fuera presidenta. Lo que está pasando con ella fue lo que pasó con Correa en Ecuador, fue lo que pasó con Dilma y ahora están apuntando sus metrallas para Cristina. Es un movimiento para intentar contener la evolución de gobiernos progresistas y es una cosa que tiene que quedar claro: la gente es muy bruta y dice son “comunistas”. No, no. Lula no es comunista y es más, dice “ni siquiera soy revolucionario porque en 1980 conseguí que pararan 500.000 trabajadores y si yo fuera revolucionario hubiera hecho una revolución, y lugar de eso hice un partido político”.