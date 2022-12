Distinguen un invento tucumano que evitaría los cortes de luz masivos

La situación de los cortes -destaca- no es algo que pueda solucionarse en un abrir y cerrar de ojos, porque es una problemática creciente. No tiene que ver con la prestación de un servicio -remarca-, sino con el calentamiento global. “Está comprobado que la gente va a consumir más, y que el cambio climático va a producir más tormentas y olas de calor mucho más grandes -comenta-; reemplazar todos los cables (por donde pasa la electricidad) por otros de mayor calibre, por ejemplo, no es una alternativa. La idea es lograr bajar el consumo”.