Mundial de Qatar 2022: el poema de un tucumano sobre Messi que se viralizó a nivel nacional

EJEMPLOS



(Federico García Hamilton - Dedicado a Leonel Messi)



¿Qué le pasa a mi país,/

Que me juzga y me condena,/

A dejar la selección/

Y a entregar la camiseta?



¿No piensan que si la visto/

Es porque mucho la quiero,/

Y que SÍ, lo canto al himno,

(Lo canto pa' mis adentros)?



Cambiaría "balones de oro",/

Mis trofeos y mis "hat tricks",/

Por salir campeón del mundo/

Jugando por mi país.



......................................



¡En lugar de darle palos,/

Deberíamos imitarlo!/

Si los valores que porta,/

Son los valores del gaucho.



Portador de hombría de bien,/

De voluntad, de coraje,/

Pa' disputar con limpieza/

A los grandes, y ganarles.



Le peleó a la adversidad,/

Pudo salir adelante,/

Y a base de puro esfuerzo/

Es el mejor en lo que hace.



Descollante en su trabajo,/

Con humildad, sin alarde.../

Es amigo del silencio,/

Y pretendemos que hable.



¿Por qué seremos permeables/

A críticas despiadadas?/

¡Si hasta el gaucho más preciso/

Habrá errado una boliada!



¡Habría que aprender de él,/

Y como ejemplo seguirle!/

Esto no lo dice Messi.../

Así lo siente el que escribe.



Malos ejemplos... ¡De sobra,/

Tiene el joven pa' seguir!/

Y los muestran como buenos,/

Pa' poderlo confundir...