Lusail City, entre la impronta de “Blade Runner” y la divertida comparación con una Famaillá multimillonaria

Lusail City parece aquella Los Ángeles que pintó Ridley Scott en “Blade Runner”, pero sin la lluvia, sin la basura y sin la voz en off de Harrison Ford. Los edificios son gigantescos, de formas inusuales (trapezoidales, oblicuos) y, como los de aquella película de culto, tan irresistible como vigente, lucen cubiertos por pantallas que emiten publicidad. Desde lejos se los ve tapizados de puntitos luminosos y de cerca transmiten una abrumadora sensación de gigantismo. Así es todo en Lusail City, el distrito de lujo que los qataríes inventaron y levantaron gracias a una inversión de miles de millones de dólares. Un paisaje futurista a más no poder, suerte de impecable maqueta pero a escala real. Porque la metáfora cinematográfica no es traída de los pelos. De tan artificial, carente de emociones, Lusail City se eleva más robótica que humana.