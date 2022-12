Elecciones 2023: Ricardo Bussi lanzó su candidatura a gobernador de Tucumán

El referente afirmó que siempre mantuvo la voluntad de unirse a Juntos por el Cambio (JxC), pero no lo logró. “Nosotros quisimos sumarnos a la fila de JxC desde hace mucho tiempo. No ahora, sino desde 2015, donde José Cano me cerró las puertas; en 2019, con Silvia Elías de Pérez; y en 2021, con Mariano Campero y Roberto Sánchez”, dijo en una entrevista con “LA GACETA Central”, el noticiero de LG Play.