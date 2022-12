“Con máximo respeto, pero estamos a un paso”, aseguró Scaloni sobre una hipotética final

Lo más llamativo fue que Scaloni no quiso hablar del desempeño del árbitro español Antonio Mateu Lahoz, ya que ambos tienen muy buena relación. “Del árbitro no voy a hablar”, aclaró Scaloni que, de igual manera, se refirió a los últimos 10 minutos de partido, donde Países Bajos llegó al empate. “Fueron los de mayor dificultad. Pero dada la situación, preferí seguir así. No nos salió bien, porque nos empataron”, se lamentó.