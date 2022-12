“Estamos para seguir por este camino”, afirmó Lautaro Martínez

Los que tienen experiencia en definiciones desde los 12 pasos, siempre recuerdan lo difícil que son esos minutos previos. “En la caminata hasta el área pensé en mi hija. Ella llegó en pandemia y me cambió la vida, ahora disfruto del fútbol, no escucho todo lo que se habla, estoy con la cabeza gacha, pero hice mucho mérito para estar aquí”, dijo el goleador del ciclo de Scaloni.

A diferencia de sus compañeros, Martínez prefirió no entrar en la polémica del arbitraje. “Algunas cosas que pitó fueron raras, eso tienen que hablar los que tienen que hacerlo, nosotros tenemos que jugar. Llegamos a los penales y estuvimos tranquilos, tenemos un gran arquero y otra vez lo demostró y por eso estamos en semifinales”, agregó.