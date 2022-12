Un clásico: los cancioneros mundialistas

Rony López, músico tucumano, remarcó, por el contrario, que no ve más producciones musicales relacionadas con el Mundial. Sin embargo, si cree que “aumenta el sentimiento nacionalista. El argentino tiene mucho eso, de mimetizarse con la Selección, se identifica el deporte con el nacionalismo. Me da la impresión que lo musical no lo atraviesa, algo hay, pero no tan determinante como para decir que es un fenómeno que ocurre cada vez que hay un Mundial“, analizó.