Día de la Virgen: con la fe intacta

Jueves por la mañana. Luis Romano está sentado en el parque del Santuario Nuestra Señora del Valle, en La Reducción, Lules. Tranquilo, toma algo fresco junto a su esposa y una prima. Él se siente en su propio hogar; es que casi toda su vida ha tenido una conexión especial con la “dueña de casa”... Una relación que cada 8 de diciembre (desde hace varias décadas) se renueva. “Yo he recibido un milagro de la Virgen. A los 13 años me caí en el cerro, en el Río Loro, y tuvieron que operarme de un golpe interno, muy grave. Le hice una promesa y, desde ahí, la visito todos los años. Jamás he faltado; a veces venimos aquí y a veces vamos a Catamarca”, narra a LA GACETA. Como él, hay miles de fieles que se acercaron al templo para rendirle tributo en su día, el que está reservado a la Inmaculada Concepción de María.