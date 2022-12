Más de 300.000 trabajadores dejarán de pagar Ganancias

Frente a este panorama, los tributaristas advierten que lo más conveniente es que la actualización se haga de manera trimestral por la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC) y de manera automática, en lugar de por el RIPTE. Ocurre que no se tiene en cuenta la distorsión que genera la inflación al subir el sueldo por paritarias nominativamente, lo que hace elevarse automáticamente la base imponible del tributo, pero no se actualiza el mínimo no imponible, pasando rápidamente la escala y abonando impuesto por inflación.