Qatar 2022: El miedo que le generó la lesión hizo llorar a Neymar

A Neymar lo invadió el temor tras lesionarse en el primer partido del Mundial de Qatar . La entorsis en el tobillo derecho generó lágrimas. “Tenía mucho miedo. Me iba muy bien, estaba en una muy buena temporada y cuando debuto sufro esta lesión, pasé la noche llorando mucho. Mi familia lo sabe, por suerte todo salió bien”, dijo el astro brasileño a Espn Brasil. El alivio ya era no sólo por la goleada a Corea del Sur por 4-1, también porque no había rastro de la lesión. La gran demostración de juego colectivo de los brasileños fue en buena medida generada por Neymar.