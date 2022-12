Calor extremo en Tucumán: ¿Cuánto cuesta poner a punto la pileta?

Inés Di Benedetto, dueña de una empresa especializada en limpieza de piscinas, explicó que lo primero que se debe hacer en el arranque de temporada es ver cuál es el estado en el que se encuentra el receptáculo y medir el pH. "En esta época nos llegan muchas consultas sobre cómo recuperar o mantener cristalina el agua. Lo primero que debemos hacer es acudir a un profesional para que realice el análisis del pH del agua. Cuando este no es neutro, los productos que utilizamos para mantener la pileta no se liberan y no actúan eficazmente", advirtió.