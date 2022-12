El primer libro que abre el debate sobre el cine tucumano

Cuestión de fondo

En este sentido es importante leer las ideas contrapuestas que se generan, algo que se puede ver desde los títulos, que expresan ya una posición en blancos y negros. Sin embargo, se entrevé, con la lectura, que el debate va más allá de si existe o no existe un cine tucumano “nuevo” o “viejo”; más bien, hay un debate sobre las formas de ejercer el cine en sí mismo. Entonces más que proponer un diálogo con la historia, me parece que el debate más importante que se gesta en el libro es sobre si efectivamente Tucumán es o no un lugar prolífico para la expresión cinematográfica. Porque, más allá de la discusión sobre el cine de género, cuáles son los formatos, cuáles son las etiquetas, la discusión que subyace es sobre la hegemonía discursiva en el cine. Que el libro se plantee como una forma de análisis exclusivamente de un cine periférico es hacerle frente a un tipo de cine determinado, como es el de Buenos Aires, que sigue manteniendo la hegemonía de las salas de cine.