incidente en un viaje: un chofer denunció a sus pasajeros, que son participantes de un campeonato de futsal

El chofer de larga distancia Raúl Oscar Mianowany denunció en la comisaría de Yerba Buena que él y su compañero Maximiliano Cantero fueron amenazados por pasajeros del ómnibus en el que trajeron gente de Formosa para el campeonato de futsal. Se trata de 28 personas, la mayoría mujeres, que están en Tucumán desde el 27 de noviembre y se alojan en la residencia de Horco Molle. “Desde el inicio del viaje solo recibimos amenazas, agresiones verbales como así también insultos por parte de los pasajeros, ya que no se acoplaron nunca a las normas de viaje y exigen acciones que no están permitidas como ser el recorrido del transporte; (y como no entraron) en razón nos hacemos presentes en esta dependencia policial”. Responsabilizó “a la ciudadana Lourdes Vargas por lo que nos pueda llegar a pasar como así también los daños que ocasionen al vehículo ya que tememos por nuestra integridad física”.