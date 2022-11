El goleador de Países Bajos, con la cabeza en Qatar

Cody Gakpo, goleador de Países Bajos en el Mundial con dos tantos, y una de las figuras del equipo, no ocultó su satisfacción por los rumores sobre un supuesto traspaso a la Premier League. Sin embargo, aclaró que no es algo que le quite la concentración. “Mi atención se centra en el Mundial, pero siempre es agradable escuchar historias como esta. Intento no pensar mucho en eso, y hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo”, expresó el jugador del PSV en conferencia de prensa.