De México a Inglaterra, sin escalas: Qué opinan los especialistas sobre la final de hoy

“En mi opinión, todos los ángulos están apuntados a Messi, y en ese sentido no creo que sea lo mejor para la selección Argentina. Necesita compañía, porque no es lo mismo jugar en su equipo que para su país. Lo vi en el Mundial de Rusia 2018, lo vi perder con Francia, y si Messi se cae, todos se caen”, explica como pidiendo que no lo dejen solo contra México hoy. “Es un caso curioso, todo tiene que ir para él, y no es bueno para el equipo”.